Разделите делимое и делить на 5. Составьте и запишите равенства по образцу. 400:25. 175:35 315:45 495:55
Математика
Разделите делимое и делить на 5. Составьте и запишите равенства по образцу. 400:25. 175:35 315:45 495:55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 400:25=400/25=80/5=80:5=16; 175:35=175/35=35/7=35:7=5; 315:45=315/45=63/9=63:9=7; 495:55=495/55=99/11=99:11=9.
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