Разделите делимое и делить на 5. Составьте и запишите равенства по образцу. 400:25. 175:35 315:45 495:55

Математика

Разделите делимое и делить на 5. Составьте и запишите равенства по образцу. 400:25. 175:35 315:45 495:55

Автор: Гость