Помогите составить диалог на казахском на тему: ғаламтор саған не үшін керек?

Қазақ тiлi
Помогите составить диалог на казахском на тему: ғаламтор саған не үшін керек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ғаламтор арқылы көптеген мəліметтерді білуге болады жəне достарынмен сөйлесуге болады.
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