Помогите составить диалог на казахском на тему: ғаламтор саған не үшін керек?
Қазақ тiлi
Помогите составить диалог на казахском на тему: ғаламтор саған не үшін керек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ғаламтор арқылы көптеген мəліметтерді білуге болады жəне достарынмен сөйлесуге болады.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Алгебра
Математика
Русский язык
Замените исконно русскими словами заимствования: презентация ,консенсус ,коммуникабельный ,позитивный деструктивный интегрировать,имидж,санкциониро...