Помогите составить эссе на лист, тема : я несу ответственность за красоту своего м??ра
Обществознание
Помогите составить эссе на лист, тема : я несу ответственность за красоту своего м??ра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответственность. Если говорить дословно, брать на себя обязанность, отвечать за свои поступки. Рассмотрим понятие "я несу ответственность за красоту своего мира". В мире живёт множество людей. И всем нам нужно сохранять красоту и величие мира. Фраза "я несу ответственность за красоту своего мира" двусмысленна. Можно понять её как прямом, так и в переносном значении. 1-ое значение- Сохранять природу, не загрязнять атмосферу, не убивать животных и далее. Это действительно важная соствляющая. Человк-дитя природы, и если её не станет, то человечество просто погибнет. 2-ое значение- Сохранять внутреннюю доброту и человечность по отношению к другим. Важной составляющей мира является человечество. И в первую очередь люди должны хранить в себе хорошие качества. Ведь человек добрый, отзывчивый, намног приятнее человека красивого внешне. И прежде всего, в человеке должно быть только хорошее, только тогда он способен создавать и сохранять красоту вокруг себя.
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