Помогите составит мини сочинение на тему рассуждение на лингвистическую тему как различить относительные и притяжательные прилагательные"

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Притяжательные отвечают на вопрос "чей? " относительные нельзя поставить в превосходную и сравнительную степень, напр. мы не скажем "очень деревянный" * качественные (отвечают на вопрос «какой?») [1]; - образуют формы степеней качества (красный — красненький, краснущий, красноватый) ; - имеют степени сравнения: сравнительную (добрый — добрее) и превосходную степень (добрее — добрейший, сильнее — сильнейший и др.) ; - выступают в полной и краткой форме (весёлый — весел) ; - образуют наречия, оканчивающие на -о/-е и -и (весёлый — ве́село) ; - из качественных прилагательных возможно образовать существительные (красный — краснота) ; - большинство качественных прилагательных сочетаются с наречием «очень» (очень большой, очень вкусный) ; * относительные (отвечают на вопрос «какой?» ) - относительные прилагательные не имеют степеней, обозначают материал из которого сделан предмет, пространственные и временны́е признаки предмета: дерево — деревянный, январь — январский, вчера — вчерашний; - большинство относительных прилагательных не сочетаются с наречием «очень» ; *притяжательные — отвечают на вопрос «чей? » и обозначают принадлежность чему-либо, кому-либо (отцовский, сестрин) ;