Помогите составить небольшой рассказ о профессии (любой профессии ) например пожарный и.т.д
Литература
Помогите составить небольшой рассказ о профессии (любой профессии ) например пожарный и.т.д
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Гость:
Архитектор проектирует здания делает,чертежи и делает математические подщеты
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