Помогите составить небольшой рассказ о профессии (любой профессии ) например пожарный и.т.д

Литература
Помогите составить небольшой рассказ о профессии (любой профессии ) например пожарный и.т.д
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архитектор проектирует здания делает,чертежи и делает математические подщеты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решить систему уравнения способом сложения. 5x+6y=6 7x+6y=18 Подсказка ответ:(x=6;y=-4) И ещё одно 3x+2y=-5 -5x-3y=9 подсказка ответ...
Ответить
Русский язык
В каком слове есть звук с : сделал, расчет,честь ,исподтишка, разжечь
Ответить
Математика
5+4 1/5 *(-1 4/7 ) решите пример пожалуйста
Ответить
Математика
Задание 5..... Какие ещё уравнения можно записать....
Ответить
Русский язык
В траве стрекочет что
Ответить