Помогите составить план 17 главы.Десять пунктов.
Литература
Помогите составить план 17 главы.Десять пунктов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1размышления маши 2мысль о помощи Дубровского 3Помощь Саши 4Неожиданная драка 5выдача тайны Сашей 6Разговор Троекурова и Вити 7Хитрый план приказчика 8Митя разговаривает с Бабушкой сама 9и10 придумаеш
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