Помогите составить план 17 главы.Десять пунктов.

Гость: Гость:

1размышления маши 2мысль о помощи Дубровского 3Помощь Саши 4Неожиданная драка 5выдача тайны Сашей 6Разговор Троекурова и Вити 7Хитрый план приказчика 8Митя разговаривает с Бабушкой сама 9и10 придумаеш