Помогите составить предложение со словом жизнь.

Гость: Гость:

Что же такой жизнь? хочу начать заново прожить эту жизнь никогда бы не подумала,что у него такая скучная жизнь если я проживу эту жизнь хорошо,то моя жизнь удалась хочешь ли ты жить в этой жизни? И дофига еще можно составить.......