Помогите составить предложение со словом жизнь.
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Помогите составить предложение со словом жизнь.
Ответ(ы):
Гость:
Что же такой жизнь? хочу начать заново прожить эту жизнь никогда бы не подумала,что у него такая скучная жизнь если я проживу эту жизнь хорошо,то моя жизнь удалась хочешь ли ты жить в этой жизни? И дофига еще можно составить.......
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