Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы Какое время года изображено на рисунке Чем покрыта земля деревья крыши домов пруд?

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Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы Какое время года изображено на рисунке Чем покрыта земля деревья крыши домов пруд?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима избражена, льдом покрыт пруд, все остальное покрыто снегом
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