Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы Какое время года изображено на рисунке Чем покрыта земля деревья крыши домов пруд?

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Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы Какое время года изображено на рисунке Чем покрыта земля деревья крыши домов пруд?

Автор: Гость