В треугольнике A BC угол A делить на угол B делить на угол C равно 5 делить на 6 делить на 7 найти углы треугольника?

Геометрия
В треугольнике A BC угол A делить на угол B делить на угол C равно 5 делить на 6 делить на 7 найти углы треугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть ∠А=5х; ∠В=6х; ∠С=7х ∠А+∠В+∠С=180° 5х+6х+7х=180 18х=180 х=10 ∠А=5х=50°; ∠В=6х=60°; ∠С=7х=70°
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