В треугольнике A BC угол A делить на угол B делить на угол C равно 5 делить на 6 делить на 7 найти углы треугольника?

Геометрия

В треугольнике A BC угол A делить на угол B делить на угол C равно 5 делить на 6 делить на 7 найти углы треугольника?

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