Вычислите разность: а) 1-1/5; б) 1-3/7; в)1-7/9; г)1-3/10
Математика
Вычислите разность: а) 1-1/5; б) 1-3/7; в)1-7/9; г)1-3/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1- 1/5= 5/5- 1/5= 4/5 б) 1-3/7=7/7 -3/7=4/7 в) 1- 7/9=9/9 -7/9=2/9 г) 1-3/10=10/10-3/10=7/10
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