Помогите составить проект рассказ о слове подробнее 3 класс

Гость: Гость:

Введение ____________________________________ Основная часть: Рассказ о слове «Дождь» ________________________ Рассказ о слове «Жара» _________________________ Рассказ о слове «Дружба» _______________________ Заключение __________________________________ Загадки об этих словах _______________________________Стихи об этих словах _________________________________Игры с этими словами _______________________________