Помогите составить проект рассказ о слове подробнее 3 класс
Русский язык
Помогите составить проект рассказ о слове подробнее 3 класс
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Введение ____________________________________ Основная часть: Рассказ о слове «Дождь» ________________________ Рассказ о слове «Жара» _________________________ Рассказ о слове «Дружба» _______________________ Заключение __________________________________ Загадки об этих словах _______________________________Стихи об этих словах _________________________________Игры с этими словами _______________________________
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