Помогите составить проект рассказ о слове подробнее 3 класс

Русский язык
Помогите составить проект рассказ о слове подробнее 3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введение ____________________________________                               Основная часть: Рассказ о слове «Дождь» ________________________                                  Рассказ о слове «Жара» _________________________                                 Рассказ о слове «Дружба» _______________________                                        Заключение __________________________________                                          Загадки об этих  словах _______________________________Стихи об этих словах _________________________________Игры с этими словами _______________________________                                  

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