Помогите,составить программу ,как избежать межнационального конфликта ?
Обществознание
Помогите,составить программу ,как избежать межнационального конфликта ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделяют несколько путей урегулирования конфликтов. Первый путь - применение правовых механизмов, прежде всего изменение законодательства в полиэтнических государствах, ликвидация этнических привелегий. Второй путь - переговоры между конфликтующими сторонами, как прямые так и через посредника. Третий путь - информационный. Также есть гуманистический подход - главный ориентир в реализации морального, политического, правового регулирования межэтнических отношений.
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