В какой координатной четверти расположен график функции 1) y=- √x, 2) y= √-x , 3) y=- √- x ? ПОМОГИТЕЕЕЕ

Математика
В какой координатной четверти расположен график функции 1) y=- √x, 2) y= √-x , 3) y=- √- x ? ПОМОГИТЕЕЕЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 в 3 2 в 1  3 в 3 всегда пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какими членами предложения здесьявляются причастия и прилагательные
Ответить
Биология
Какой из органов составляющих слуховой системы человека обеспечивает распознание звуков по высоте тона то есть по его частоте
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения:Он закрыл эту отрасль производства,потому что его родители были с ней лично знакомы
Ответить
Математика
Андрей едет на велосипеде со скоростью 200 метров в минуту Сергей идет ему навстречу со скоростью 80 метров в минуту через сколько минут они встрет...
Ответить
Алгебра
X^6=13 помогите решить
Ответить