Андрей едет на велосипеде со скоростью 200 метров в минуту Сергей идет ему навстречу со скоростью 80 метров в минуту через сколько минут они встретятся если сейчас расстояние между ними 1 километр 400 метров
Математика
Андрей едет на велосипеде со скоростью 200 метров в минуту Сергей идет ему навстречу со скоростью 80 метров в минуту через сколько минут они встретятся если сейчас расстояние между ними 1 километр 400 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200+80=280 общая скорость 1км 400м =1400м 1400÷280=5 мин Ответ: через 5 минут они встретятся
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