Андрей едет на велосипеде со скоростью 200 метров в минуту Сергей идет ему навстречу со скоростью 80 метров в минуту через сколько минут они встретятся если сейчас расстояние между ними 1 километр 400 метров

Математика

Андрей едет на велосипеде со скоростью 200 метров в минуту Сергей идет ему навстречу со скоростью 80 метров в минуту через сколько минут они встретятся если сейчас расстояние между ними 1 километр 400 метров

Автор: Гость