В полдень термометр показывал -2 градуса С. К вечеру температура воздуха изменилась на -3 градуса C, а к полуночи -еще на -5 градусов С . Какую температуру показывал термометр в полночь?
Математика
В полдень термометр показывал -2 градуса С. К вечеру температура воздуха изменилась на -3 градуса C, а к полуночи -еще на -5 градусов С . Какую температуру показывал термометр в полночь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2 +(-3)=-5 -5+(-5)=-10
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