В полдень термометр показывал -2 градуса С. К вечеру температура воздуха изменилась на -3 градуса C, а к полуночи -еще на -5 градусов С . Какую температуру показывал термометр в полночь?

Математика

В полдень термометр показывал -2 градуса С. К вечеру температура воздуха изменилась на -3 градуса C, а к полуночи -еще на -5 градусов С . Какую температуру показывал термометр в полночь?

Автор: Гость