Придумать по 3 слова на все орфограммы наречия

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Придумать по 3 слова на все орфограммы наречия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не с наречиями на –о и  –е.  немного не мало не весело Н- и -нн- в наречиях на –о и –е. торжественно вкусно мужественно Буквы о, е в суффиксах наречий после шипящих. Неуклюже, горячо,  блестяще, Суффиксы -о, -а   на конце наречий Наглухо, заживо,  издавна Дефис в наречиях По-немецки,  по-русски, по-моему, Не и ни в отрицательных наречиях Никак, негде - нигде, никогда – некогда. Буква ь на конце наречий после шипящих Уж, настежь, невтерпёж. Раздельное и слитное написание наречий с предлогами В сердцах, со зла, до зарезу,

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