Придумать по 3 слова на все орфограммы наречия

Гость: Гость:

Не с наречиями на –о и –е. немного не мало не весело Н- и -нн- в наречиях на –о и –е. торжественно вкусно мужественно Буквы о, е в суффиксах наречий после шипящих. Неуклюже, горячо, блестяще, Суффиксы -о, -а на конце наречий Наглухо, заживо, издавна Дефис в наречиях По-немецки, по-русски, по-моему, Не и ни в отрицательных наречиях Никак, негде - нигде, никогда – некогда. Буква ь на конце наречий после шипящих Уж, настежь, невтерпёж. Раздельное и слитное написание наречий с предлогами В сердцах, со зла, до зарезу,