Постройте график функции у=(x-1)4/3 -2
Алгебра
Постройте график функции у=(x-1)4/3 -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это линейная функция; Вот график:
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