Помогите написать сочинение на тему : "Владимир Дубровский и Маша Троекурова".История любви. План: 1. История героев и их семей 2. Владимир Дубровский отказывается от мести Троекурову 3.Маша понимает, что неравнодушна к ...

Литература
Помогите написать сочинение на тему : "Владимир Дубровский и Маша Троекурова".История любви. План: 1. История героев и их семей 2. Владимир Дубровский отказывается от мести Троекурову 3.Маша понимает, что неравнодушна к Дефоржу 4.Объяснение Дубровского с Машей, признание в обмане 5.Сватовство Верейского и угроза замужества 6. Свадьба Маши 7.Отчаяние Дубровского; Дубровский остваляет шайку 8.Честь и верность данному слову, как гл. ценности для Владимира и Маши
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский полюбил машу а она ну тоже но она ему отказала но её отец не очём не знал но Троекуров выдал машу за богатого старика соседа который жил рядом Маша отправила письмо Дубровскому чтобы он приехал но он не успел и Маша вышла замуж но так как эта девушка следовала своему слову она не могла отказать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Постройте график функции у=(x-1)4/3 -2
Ответить
История
Оставить рассказ от имени фараона,опираясь на следующие слова,жезл, плеть, правит??ль, слуга. Помогите пожалуйста!!! Дам двадцать балов и лучшии ...
Ответить
Алгебра
Помогите решить 9-3(3-х)=7+5х
Ответить
Русский язык
Придумать по 3 слова на все орфограммы наречия
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС на катетах АВ и ВС (2ВС>АВ>ВС) взяты точки D и Е ??ак, что АD=CB, BD=CE.Докажите, что угол между отрезками А...
Ответить