Помогите написать сочинение на тему : "Владимир Дубровский и Маша Троекурова".История любви. План: 1. История героев и их семей 2. Владимир Дубровский отказывается от мести Троекурову 3.Маша понимает, что неравнодушна к ...

Гость: Гость:

Дубровский полюбил машу а она ну тоже но она ему отказала но её отец не очём не знал но Троекуров выдал машу за богатого старика соседа который жил рядом Маша отправила письмо Дубровскому чтобы он приехал но он не успел и Маша вышла замуж но так как эта девушка следовала своему слову она не могла отказать