16/3 это сколько целых
Математика
16/3 это сколько целых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 делишь на 3 получается 5. Ответ 5 целых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В полдень термометр показывал -2 градуса С. К вечеру температура воздуха изменилась на -3 градуса C, а к полуночи -еще на -5 градусов С . Какую тем...
Литература
Помогите написать сочинение на тему : "Владимир Дубровский и Маша Троекурова".История любви. План: 1. История героев и их семей 2. Владимир...
История
Оставить рассказ от имени фараона,опираясь на следующие слова,жезл, плеть, правит??ль, слуга. Помогите пожалуйста!!! Дам двадцать балов и лучшии ...