X^6=13 помогите решить
Алгебра
X^6=13 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
^ - ЭТО УМНОЖИТЬ? Если да, то вот решение: х*6=13 х=13:6 х приблеженно равно (такое волнистое равно) 2,2 (округление до десятых)
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