у мальчика в корзине некоторое количество морковок. он может их раздать поровну 4,??ли6,или8 кроликам.какое наименьшее количество морклвок может быть в корзине у мальчика?
Математика
у мальчика в корзине некоторое количество морковок. он может их раздать поровну 4,??ли6,или8 кроликам.какое наименьшее количество морклвок может быть в корзине у мальчика?
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