у мальчика в корзине некоторое количество морковок. он может их раздать поровну 4,??ли6,или8 кроликам.какое наименьшее количество морклвок может быть в корзине у мальчика?

Математика
у мальчика в корзине некоторое количество морковок. он может их раздать поровну 4,??ли6,или8 кроликам.какое наименьшее количество морклвок может быть в корзине у мальчика?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24. ............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу друг другу.Когда первый прое??ал 1км 180м,второй проехал 820м. На какое растояние сблизились ве...
Ответить
Математика
16/3 это сколько целых
Ответить
Математика
В полдень термометр показывал -2 градуса С. К вечеру температура воздуха изменилась на -3 градуса C, а к полуночи -еще на -5 градусов С . Какую тем...
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение на тему : "Владимир Дубровский и Маша Троекурова".История любви. План: 1. История героев и их семей 2. Владимир...
Ответить
Алгебра
Постройте график функции у=(x-1)4/3 -2
Ответить