у мальчика в корзине некоторое количество морковок. он может их раздать поровну 4,??ли6,или8 кроликам.какое наименьшее количество морклвок может быть в корзине у мальчика?

Математика

у мальчика в корзине некоторое количество морковок. он может их раздать поровну 4,??ли6,или8 кроликам.какое наименьшее количество морклвок может быть в корзине у мальчика?

Автор: Гость