Какими членами предложения здесьявляются причастия и прилагательные

Русский язык
Какими членами предложения здесьявляются причастия и прилагательные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастие и прилагательные, как члены предложегия - определения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какой из органов составляющих слуховой системы человека обеспечивает распознание звуков по высоте тона то есть по его частоте
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения:Он закрыл эту отрасль производства,потому что его родители были с ней лично знакомы
Ответить
Математика
Андрей едет на велосипеде со скоростью 200 метров в минуту Сергей идет ему навстречу со скоростью 80 метров в минуту через сколько минут они встрет...
Ответить
Алгебра
X^6=13 помогите решить
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста Богатый и знатный граф. ему две тётушки запрещали и руки окун??ться в воду ,и с рыбками разговаривать , и цветы трогать , и общ...
Ответить