Какими членами предложения здесьявляются причастия и прилагательные
Русский язык
Какими членами предложения здесьявляются причастия и прилагательные
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Гость:
Причастие и прилагательные, как члены предложегия - определения
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