Синтаксический разбор предложения:Он закрыл эту отрасль производства,потому что его родители были с ней лично знакомы

Русский язык
Синтаксический разбор предложения:Он закрыл эту отрасль производства,потому что его родители были с ней лично знакомы
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