Синтаксический разбор предложения:Он закрыл эту отрасль производства,потому что его родители были с ней лично знакомы

Русский язык

Синтаксический разбор предложения:Он закрыл эту отрасль производства,потому что его родители были с ней лично знакомы

Автор: Гость