Помогите составить рассказ где есть притяжательные местоимения пж сегодня урок и подчеркнуть их пж пж пж

Гость: Гость:

Вы любите ЧЬЮ? вашу школу? Вам нравится ЧЬЁ? её двор, здание, классы? Я мою школу обожаю. С удовольствием каждое утро вхожу в ЧЕЙ? её двор. В ЧЬЁМ? нашем классе очень светло и уютно. На ЧЬЕЙ? моей парте есть место крючок для портфеля.