Помогите составить рассказ где есть притяжательные местоимения пж сегодня урок и подчеркнуть их пж пж пж
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Помогите составить рассказ где есть притяжательные местоимения пж сегодня урок и подчеркнуть их пж пж пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы любите ЧЬЮ? вашу школу? Вам нравится ЧЬЁ? её двор, здание, классы? Я мою школу обожаю. С удовольствием каждое утро вхожу в ЧЕЙ? её двор. В ЧЬЁМ? нашем классе очень светло и уютно. На ЧЬЕЙ? моей парте есть место крючок для портфеля.
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