Помогите составить рассказ на тему день средневекового крестьянина .

История
Помогите составить рассказ на тему день средневекового крестьянина .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьянин вставал рано утром с общей комнаты с койками и отправлялся на поле. Там он работал весь день. На вечер получал порцию хлеба или супа и отправлялся спать.
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