Осуществите превращение: CH4-C-CH4-CH3CL-C2H6-CO2
Химия
Осуществите превращение: CH4-C-CH4-CH3CL-C2H6-CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH4 ->C + 2H2 C + 2H2 -> CH4 CH4 + Cl2 -> CH3-Cl + HCl CH3-Cl + 2Na + Cl-CH3 -.> CH3-CH3 + 2NaCl 2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O
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