Составь и запиши предложения со словами ВОДОПАД, ПЧЕЛОВОД, ЛИСТОПАД, САМАЛЁТ.
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Составь и запиши предложения со словами ВОДОПАД, ПЧЕЛОВОД, ЛИСТОПАД, САМАЛЁТ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был уже на середине речки, и течение быстро несло его к водопаду у плотины. Пчеловод начал собирать мёд с пасики В листопаде закружились разноцветные листья В срочном порядке их загрузили в самолёт и отправили в Америку
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