Сочинить три предложения на тему осень
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Сочинить три предложения на тему осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила осень все дети веселились играли прыгали в листья бегали по лужам,а я сидел(сидела) с друзьями и смотрела всякие красивые листья,но вдруг меня толкнул(толкнула)подруга(друг)в листья я упал(упала)я засмеялась и толкнула свою подругу тоже
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