Сочинить три предложения на тему осень

Гость: Гость:

Наступила осень все дети веселились играли прыгали в листья бегали по лужам,а я сидел(сидела) с друзьями и смотрела всякие красивые листья,но вдруг меня толкнул(толкнула)подруга(друг)в листья я упал(упала)я засмеялась и толкнула свою подругу тоже