Что называет степенью числа с натуральным показателем n
Алгебра
Что называет степенью числа с натуральным показателем n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
произведение n множителей, каждый из которых равен a: Число a называется основанием степени.
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