Какой частью речи выражены обращения? Где вообще обращения? Выпишите плзз
Русский язык
Какой частью речи выражены обращения? Где вообще обращения? Выпишите плзз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море-существительное Стихия-существительное (можешь приписать прилагательное свободная) Океан-существительное
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