Предложения из слов одинокий путник у дуб остановился высокий
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Предложения из слов одинокий путник у дуб остановился высокий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинокий путник остановился у дуба, который был очень высокий.
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