Предложения из слов одинокий путник у дуб остановился высокий

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Предложения из слов одинокий путник у дуб остановился высокий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинокий путник остановился  у дуба, который был очень высокий.
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