Молярная концентрация раствора сульфата железа(2) равна, если он массой 2,8г находи??ся в 200 см3 раствора
Химия
Молярная концентрация раствора сульфата железа(2) равна, если он массой 2,8г находи??ся в 200 см3 раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C=n/V n=2,8/(56+32+16*4)=2,8/154=0,01818 моль V=200 см3=0,2 дм3 С=0,01818/0,2=0,0909 моль/дм3
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