Какие пословицы и поговорки подходят к сказке лиса и журавль? Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости: - Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу. Пошел жура...

Русский язык

Какие пословицы и поговорки подходят к сказке лиса и журавль? Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости: - Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу. Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и потчевает: - Покушай, голубчик-куманек, - сама стряпала. Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, стучал - ничего не попадает! А лисица лижет себе да лижет кашу, так все сама и съела. Кашу съела и говорит: - Не обессудь, куманек! Больше потчевать нечем. Журавль ей отвечает: - Спасибо, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: - Кушай, кумушка. Право, больше нечем потчевать. Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает-то - никак достать не может: не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. - Ну, не обессудь, кума! Больше нечем угощать. Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла - несолоно хлебала. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.

Автор: Гость