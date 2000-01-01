СРОЧНО. определите массу раствора нитратной кислоты с массовой долей кислоты 20% необходимую для получения 2кг аммиачной селитры
Химия
СРОЧНО. определите массу раствора нитратной кислоты с массовой долей кислоты 20% необходимую для получения 2кг аммиачной селитры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано W(HNO3)=20% m(NH4NO3)=2 kg=2000g ---------------------------------- mppa(HNO3)-? 1) находим массу вещества нитратной кислоты X g 2000g NH3+HNO3-->NH4NO3 63 80 M(HNO3)=63g/mol M(NH4NO3)=80 g/mol X/63= 2000/80 x=1575 g 2) находим массу раствора mppa= m(вва)*100%/20%=1575*100/20=7875 g= 7 кг 875 г ответ 7.875 кг
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