ПОМОГИТЕ, СРОЧНО !!! Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствие в данном предложении : Метались в воздухе (?) подхваченные ветром (?) сухие листья. а) Простое предложение с однородным членами , запятые...
Русский язык
ПОМОГИТЕ, СРОЧНО !!! Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствие в данном предложении : Метались в воздухе (?) подхваченные ветром (?) сухие листья. а) Простое предложение с однородным членами , запятые нужны б) Причастный оборот стоит перед определяемым слово , запятые не нужны в) Предложение с причастным оборотом , запятые нужны г) Предложение с причастным оборотом , запятые не нужны Помогите !!! ✨
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ б) запятые не нужны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие пословицы и поговорки подходят к сказке лиса и журавль? Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к ...
Немецкий язык
Помогите выполнить задание. Упражнение №1 Поставьте SEIN или HABEN in Präteritum 1. Max ...gestern im Kino. 2. Wir … einen großen Kühlschrank in ...
Биология
1. как взаимосвязаны ткани в процессе питания растения? 2. как связаны клетки и ткани в организме? 3. в чем проявляется взаимосвязь органов и с...