ПОМОГИТЕ, СРОЧНО !!! Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствие в данном предложении : Метались в воздухе (?) подхваченные ветром (?) сухие листья. а) Простое предложение с однородным членами , запятые...

Русский язык

ПОМОГИТЕ, СРОЧНО !!! Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствие в данном предложении : Метались в воздухе (?) подхваченные ветром (?) сухие листья. а) Простое предложение с однородным членами , запятые нужны б) Причастный оборот стоит перед определяемым слово , запятые не нужны в) Предложение с причастным оборотом , запятые нужны г) Предложение с причастным оборотом , запятые не нужны Помогите !!! ✨

Автор: Гость