Сколько граммов воды и углекислого газа получится при сжигании 100 граммов углерода?

Химия
Сколько граммов воды и углекислого газа получится при сжигании 100 граммов углерода?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решение сверху...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
СРОЧНО. определите массу раствора нитратной кислоты с массовой долей кислоты 20% необходимую для получения 2кг аммиачной селитры
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ, СРОЧНО !!! Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствие в данном предложении : Метались в воздухе (?) подхвачен...
Ответить
Русский язык
Какие пословицы и поговорки подходят к сказке лиса и журавль? Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к ...
Ответить
Русский язык
Какой частью речи выражены обращения? Где вообще обращения? Выпишите плзз
Ответить
Немецкий язык
Помогите выполнить задание. Упражнение №1 Поставьте SEIN или HABEN in Präteritum 1. Max ...gestern im Kino. 2. Wir … einen großen Kühlschrank in ...
Ответить