Сколько граммов воды и углекислого газа получится при сжигании 100 граммов углерода?
Химия
Сколько граммов воды и углекислого газа получится при сжигании 100 граммов углерода?
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