Уважаемые пользователи! Помогите мне пожалуйста с задачей! Заранее спасибо!)))
Математика
Уважаемые пользователи! Помогите мне пожалуйста с задачей! Заранее спасибо!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-1/3-1/5-1/6-1/4=1/20-осталось на праведника. 2) 6:1/20=120(цветов)-всего. Ответ:120 цветов.
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