Помогите составить рассказ с производными предлогами о Пизанская башня.7-10 предложений

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Помогите составить рассказ с производными предлогами о Пизанская башня.7-10 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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