Помогите составить вопросы из следующих словосочетаний: His bedroom Posters White,blue and yllow. Under the window His cat
Английский язык
Помогите составить вопросы из следующих словосочетаний: His bedroom Posters White,blue and yllow. Under the window His cat
Ответ(ы):
Гость:
Where is his bedroom? Do you like posters? Have you got white chair? Do you like blue carpet? Would you like to have a yellow door? What you see under the window? Do you see his cat?
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