Для вычисления значений следующих выражений примините правило вычитания суммы и?? суммы (600+15)-(200+9)
Математика
Для вычисления значений следующих выражений примините правило вычитания суммы и?? суммы (600+15)-(200+9)
Ответ(ы):
Гость:
Ровно 376 есле нужно так
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