1.Угол при основ. равнобедр. треугольн. АБС равен 32градуса,АБ его боковая сторона,А??-биссектриса треугольника.Найдите углы треугольника АБМ.(Рассм. 2 случая.
Геометрия
1.Угол при основ. равнобедр. треугольн. АБС равен 32градуса,АБ его боковая сторона,А??-биссектриса треугольника.Найдите углы треугольника АБМ.(Рассм. 2 случая.
Ответ(ы):
Гость:
Угол MAB = 32 ABM = 58 BMA = 90 градусов.
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