Присев рядом со мной она начала задавать вопросы. Необходима ли запятая?
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Присев рядом со мной она начала задавать вопросы. Необходима ли запятая?
Ответ(ы):
Гость:
Да, здесь два действия. Присев Задавать
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