Животные-вредители сельского хозяйства

Окружающий мир
Животные-вредители сельского хозяйства
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Автор: Гость
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Гость:
Гусеницы, из птиц вороны. Вообщем насекомые и птицы больше всего
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