Люди помогите перевести срочно
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Люди помогите перевести срочно
Ответ(ы):
Гость:
Слушай, тут легко очень. ведется разговор про друзей и куда они пойдут поесть. текст 5-6 класса
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