Скорость теплохода по течению реки 42,8 км\ч. Скорость течения 2,8 км\ч. Найдите собст??енную скорость теплохода и его скорость против течения. ПОМОГИТЕ!!!

Математика

Скорость теплохода по течению реки 42,8 км\ч. Скорость течения 2,8 км\ч. Найдите собст??енную скорость теплохода и его скорость против течения. ПОМОГИТЕ!!!

Автор: Гость