Скорость теплохода по течению реки 42,8 км\ч. Скорость течения 2,8 км\ч. Найдите собст??енную скорость теплохода и его скорость против течения. ПОМОГИТЕ!!!
Математика
Скорость теплохода по течению реки 42,8 км\ч. Скорость течения 2,8 км\ч. Найдите собст??енную скорость теплохода и его скорость против течения. ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы):
Гость:
Собственная скорость : 42,8-2,8=40,0км/ч Скорость против течения реки : 40,0-2,8=37,2км/ч
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