Замените слова краткими причастиями: Предназначенные, принимающем, отапливаемые, собранный, расположенная, выкопанных, подключенным, закупленные, освобожденные, оборудованная, смонтированы, оснащена, спороектированы, жареную, ...
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Замените слова краткими причастиями: Предназначенные, принимающем, отапливаемые, собранный, расположенная, выкопанных, подключенным, закупленные, освобожденные, оборудованная, смонтированы, оснащена, спороектированы, жареную, вареную.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предназначены,расположена,подключена
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