Врачи посоветовали взрослому человеку спать треть суток. Сколько часов должен сп??ть человек?
Математика
Врачи посоветовали взрослому человеку спать треть суток. Сколько часов должен сп??ть человек?
Ответ(ы):
Гость:
В сутках 24 часа. Треть это 1/3(дробь), 24:3=8 часов
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