Напишите о первой битве греков небольшой рассказ. О греко-персидской войне

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В середине VI столетия до Р. Х. на азиатском Востоке образовалась Персидская монархия, которая выступила наследницей более раннего иранского государства – Мидии – и вскоре стала весьма обширной. Основатель Персидской державы, Кир Старший, стал делать завоевания по всем направлениям. В 546 г. до Р. Х. он покорил Лидийское царство (546), которое тогда занимало почти всю Малую Азию и владело почти всем греческими колониями этого полуострова. Хотя Кир неплохо относился к эллинам, положение многих греческих городов ухудшилось: персы заставили их платить большую дань. Персидскому царству вскоре были подчинены Вавилония и Египет. Его владыки не собирались прекращать войн на западе. Вскоре они захватили часть островов Эгеиды и Фракию. В 512 г. царь Дарий I совершил через Балканы поход на скифов Северного Причерноморья.