Определите значение переменных s и i после выполнения следующих операторов: s:=0; i:=0; while i lt; 5 do begin i:= i + 1; s:= s + 1; end;
Информатика
Определите значение переменных s и i после выполнения следующих операторов: s:=0; i:=0; while i lt; 5 do begin i:= i + 1; s:= s + 1; end;
Ответ(ы):
Гость:
Цикл выполнится 5 раз, соответственно переменные i и s будут равны 5 Ответ: i=5, s=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какую силу надо приложить,чтобы поднять под водой камень массой 600 кг,объёмом 0,23 м??тра в кубе? с объяснением
Английский язык