Определите значение переменных s и i после выполнения следующих операторов: s:=0; i:=0; while i lt; 5 do begin i:= i + 1; s:= s + 1; end;

Информатика
Определите значение переменных s и i после выполнения следующих операторов: s:=0; i:=0; while i lt; 5 do begin i:= i + 1; s:= s + 1; end;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Цикл выполнится 5 раз, соответственно переменные i и s будут равны 5 Ответ: i=5, s=5
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