Закончи предложение. Дятел-птица,а муравей- .Пчела- насекомое,а белка-. Крот-зверь,а сова-

Окружающий мир
Закончи предложение. Дятел-птица,а муравей- .Пчела- насекомое,а белка-. Крот-зверь,а сова-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муравей-тружженик, Сова- ночной зверь
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